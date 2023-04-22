Подмосковье 22 апреля 2023, 12:34 Сотрудники КПО «Нева» в Солнечногорске очистили от мусора Веретьевский пляж во время субботника Евгения Герасимова

Читать 360tv в

Около 50 сотрудников комплекса по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске вышли на уборку прибрежной полосы озера Сенеж в районе Веретьевского пляжа. Специалисты очистили территорию от мусора.

«Мы сегодня взяли два вида мешков: голубые и серые. В голубые собираем то, что пойдет на вторичную переработку, в серые — то, что переработке не подлежит. И вот обратите внимание, что серых мешков практически нет, то есть почти все, что мы собрали, получит вторую жизнь», — сообщил руководитель КПО «Нева» Александр Апухтин.

Реклама

Комплекс по переработке отходов КПО «Нева» ввели в эксплуатацию в январе 2022 года. Это один из проектов, который реализован в рамках Нацпроекта «Экология» совместно с ППК РЭО и правительством Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».