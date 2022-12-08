Подмосковье 08 декабря 2022, 17:55 Сотрудник ГУСТ помог улетевшему в кювет жителю Воскресенска

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Сотрудник Главного управления содержания территорий помог мужчине, чья машина улетела в кювет в Воскресенске. По словам жителя округа, он оказался единственным, кто остановился и предложил довезти до автосервиса.

Мужчина не справился с управлением по пути на работу. Машина улетела в кювет, и никто из проезжающих мимо не вызвался помочь. Единственным оказался сотрудник ГУСТ, который в тот момент проезжал мимо.

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«От любых благодарностей он отказался и, убедившись, что у меня все нормально, уехал. Отойдя от шока, я сфотографировал номер машины, чтобы потом отблагодарить его, а оказалось, что машина закреплена за Главным управлением содержания территорий. Спасибо сотруднику, который не отвернулся от моей беды и помог всем необходимым», — сказал мужчина.

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Руководитель ведомства Светлана Аипова отметила, что получать благодарности от жителей особенно приятно, ведь они отмечают не только работу ГУСТ, но и добрые дела, которые совершают его сотрудники.

Этот случай стал не первым, когда инспекторы оказали помощь жителям. Так, ранее сотрудники ведомства поздравили инвалидов в ногинском пансионате, а в Клину местному жителю помогли заменить плиту.

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