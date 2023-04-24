Подмосковье 24 апреля 2023, 15:43 Сотрудник «Энергомаша» из Химок получил медаль «Роскосмоса» в Кремле

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Главный специалист отдела качества и надежности химкинского предприятия «Энергомаш» Константин Стеренчук получил медаль госкорпорации «Роскосмос». Награждение прошло на торжественном приеме ко Дню космонавтики в Кремле.

Прием состоялся в Государственном Кремлевском дворце при участии президента Российской Федерации Владимира Путина. Он поздравил ученых и инженеров с профессиональным праздником и отметил, что нужно продолжать дело покорителей космоса, добиваясь новых успехов в этой области.

Участие в мероприятии приняли лучшие работники научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок. Они поздравили с наградой своего коллегу Константина Стеренчука и посетили премьерный показ фильма «Вызов». В съемках этого фильма о космосе в качестве реквизита были использованы экспонаты демонстрационного зала «Энергомаша».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с единственный из ныне живущих участников первого отряда космонавтов Борисом Волыновым и поздравил всех работников этой отрасли с профессиональным праздником.

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