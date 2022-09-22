Сотрудничество с Китаем, Индией, Ираном и Монголией обсудили на экономической конференции в Подмосковье | 360°

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Сотрудничество с Китаем, Индией, Ираном и Монголией обсудили на экономической конференции в Подмосковье

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Важнейшее мероприятие для экономического развития Москвы и Подмосковья впервые проходит в Дмитрове. На конференции 22 сентября обсудили сотрудничество с зарубежными странами в области инвестиций, торговли и промышленности.

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Подмосковье — один из самых привлекательных для инвестиций регионов России со значительным потенциалом развития и серьезной государственной поддержкой. Именно поэтому международный форум решили провести здесь.

На конференции представлены компании, заинтересованные в выходе на российский рынок — это производственные ассоциации Китая, предприятия малого и среднего бизнеса Монголии, иранские центры по торговому сотрудничеству, высокотехнологичные компании Индии.

Эксперты обсудили сотрудничество с предприятиями строительной отрасли, пищевой промышленности, энергетики и агробизнеса. Специальный раздел конференции — представление подмосковных проектов инвестиционным корпорациям Китая.

Участие в мероприятии приняли торговые представительства дружественных стран, а также стран СНГ. Эти эксперты с многолетним опытом рассказали об особенностях деловых взаимоотношений с зарубежными компаниями.

На конференции организовали выставку российских компаний, которые представили свою продукцию зарубежным партнерам. Мероприятие состоялось в главном зале гольф-клуба «Сорочаны». После работы на форуме для участников предусмотрели культурную программу, захватывающую основные туристические места Дмитрова.

В сентябре Москва и Подмосковье стали победителями всероссийской премии «Экспортер года» среди регионов ЦФО, при этом область взяла больше всего первых мест. В регионе работает около пяти тысяч предприятий, ориентированных на экспорт, напомнил губернатор области Андрей Воробьев.

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