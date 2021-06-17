Сотрудничество промышленных предприятий с институтами обсудили в Дубне

В компании ВНИТЭП в Дубне создают станки лазерного раскроя листового металла. В этой сфере они мировые лидеры. Среди их клиентов — компании с оборотом более миллиарда евро в год. Чтобы быть впереди, ВНИТЭП налаживает сотрудничество с институтами. Проводить научные исследования компания будет за свой счет. Для этого она настраивает программу шеринга — будут продавать не станки, а время работы на них.

«Во всем мире есть университетская наука и отраслевая, у нас этот механизм не работает, поэтому сейчас мы придумываем инструменты, чтобы финансировать те исследования, которые ведем», — рассказал Алексей Коруков, директор по развитию ЗАО «ВНИТЭП».

Своими достижениями и проблемами Алексей Коруков поделился на заседании совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики. Его организаторы решают, как наладить кооперацию между научными институтами и производством. Они уверены: пока промышленность и наука не работают в одной команде, российский рынок высокотехнологичной продукции будет отставать от мировых лидеров.

«Наши предприятия развиваются в режиме преследования иностранных конкурентов, мы ездим по выставкам, смотрим, кто что сделал, пытаемся повторить, догнать, купить готовые наработки. А чтобы вырваться вперед, на первые позиции мировой конкуренции, нужно опираться на разработки ученых», — отметил Константин Бабкин, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ.

Заседание было выездное. Представители торгово-промышленных палат, бизнеса и науки встретились в наукограде Дубна, где действует особая экономическая зона.

«Университет „Дубна“, Объединенный институт ядерных исследований и те разработки, которые появляются в университете, в институте, переходят уже в виде коммерциализации в промышленное производство», — уточнил Сергей Куликов, глава городского округа Дубна.

На заседании представители бизнеса и науки обсудили состояние российского рынка высокотехнологичной продукции. И по итогам приняли меры, которые призваны стимулировать внедрение инноваций и импортозамещения в производство.