Подмосковье 21 апреля 2023, 17:31 Сотню цветущих кустарников высадят в Константиновском парке в Домодедове министерство благоустройства

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Совместная акция ВТБ и Министерства благоустройства Московской области «Подари лес другу!» пройдет в Домодедове 22 апреля. В Константиновском парке высадят 100 цветущих многолетних кустарников.

«Проект группы ВТБ направлен на восстановление лесов России и ориентирован на национальные парки. Подобная работа в городских парках проводится впервые, и мы рады, что у Подмосковья появился такой опыт. Будем расширять его и на другие территории», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Кусты высадят на одной из центральных аллей парка «Константиновский». Растения станут украшением территории и долгие годы будут радовать местных жителей цветением. В посадке саженцев могут принять участие все желающие, начало в 10:00.

Всероссийский субботник охватит всю страну 22 апреля. В Подмосковье для него подготовили не менее тысячи локаций. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это уже «давняя и добрая апрельская традиция».