Сотня усадеб Подмосковья нуждается в реставрации

В Мособлдуме сообщили, что 100 усадеб нуждаются в реставрации. Но денег в бюджете не хватает на комплексные работы. Поэтому рассматривается вариант о передаче старинных зданий в собственность.

«Средств, которые выделяются из бюджетов, хватает лишь на восстановление отдельных объектов, но не усадеб в целом. Поэтому власти активно привлекают инвесторов — в качестве еще одного и очень действенного инструмента для сохранения объектов культурного наследия», — рассказал глава комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По его словам, за последние семь лет по программе «Один рубль за квадратный метр» были сданы в аренду 37 памятников культуры. И это помогло сохранить культурные объекты. Тем не менее найти арендаторов не так просто. Например, у многих возникают проблемы с получением кредита от банка. Об этом сообщает сайт Мособлдумы.

Рожнов отметил, что теперь надо работать над упрощением процедуры приобретения усадеб и пакетом гибких условий для инвесторов. Такие изменения он будет пытаться внести в законодательство.