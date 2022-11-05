Сотни жителей Серпухова проводили мобилизованных в зону СВО | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 20:35 Сотни жителей Серпухова проводили мобилизованных в зону СВО

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Утром 5 ноября в Серпухове прошли торжественные проводы мужчин, отправляющихся выполнять задачи специальной военной операции. Проводить защитников пришли сотни жителей города.

В зону СВО мужчин провожали общественники, волонтеры, партийцы, ветераны боевых действий и жители Серпухова, в том числе молодежь.

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«Несколько недель на базе нашего филиала академии РВСН им. Петра Великого мобилизованные обучались боевому слаживанию — навыкам действовать в составе подразделения, изучали современное вооружение и действия по оказанию первой помощи. Своим умением и опытом с бойцами делились опытные командиры и инструкторы, прошедшие не одну горячую точку», — рассказал глава городского округа Серпухов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Никитенко.

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Глава Серпухова поблагодарил каждого, кто встал на защиту страны и пожелал успешного достижения поставленных задач.

«Со своей стороны поможем и максимально окружим заботой семьи наших бойцов», — добавил Сергей Никитенко.