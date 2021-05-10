Сотни жителей Дубны почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания

Сотни жителей городского округа Дубна приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Среди тех, кто возложил цветы к мемориалу павшим воинам был участник боевых действий Федор Матвеевич Киселев.

На сегодняшний день в городе осталось 40 непосредственных участников войны. Но присоединиться к торжествам смог только Киселев.

«Уже кончилась война это я в Кенигсберге. Мы его брали… Жалко товарищей. Очень многих похоронил. Они у меня в памяти», — поделился Киселев.

Во время минуты молчания зазвонил колокол и в небо выпустили белые шары. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.

Глава городского округа Сергей Куликов отметил, что День Победы — это особый праздник для россиян.

«В каждой семье кто-то воевал, не вернулся с полей войны, но мы помним всех, кто защищал нашу родину», — подчеркнул он.

Завершился праздник концертами на двух городских площадках. Жители Дубны вспоминали песни военных лет и присоединились к общероссийской минуте молчания.

В городском округе Лосино-Петровский ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли импровизированными концертами прямо у их домов. Каждому из них привезли цветы и подарки.