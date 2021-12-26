Сотни жителей Чехова собрались на новогоднюю елку

Жители Чехова посетили новогоднее представление на главной площади города, где красовалась елка. Дети не обошли вниманием представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, несмотря на мороз и метель.

Помешать празднику попыталась Баба Яга, которая захотела похитить Деда Мороза. Главного новогоднего волшебника спасла от злых сил местная детвора.

«Сегодня был замечательный праздник, очень понравилась эта программа! Хоть и на морозе», — поделилась впечатлениями жительница Наталья.

После того, как Дед Мороз и Снегурочка оказались в безопасности, все желающие смогли сделать с ними памятные фотографии, задать вопросы и рассказать о заветных желаниях.

По окончании праздничной программы Дед Мороз, Снегурочка и даже Баба Яга попрощались со всеми гостями до следующего года. Взрослые и дети отправились гулять вокруг новогодней елки и кататься на катке.