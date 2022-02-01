Около 400 врачей Подмосковья получили земельные участки за полгода

Около 400 врачей из Подмосковья бесплатно получили земельные участки. Их выдали по льготной программе, инициированной губернатором Андреем Воробьевым. Теперь медики смогут построить свои дома и остаться работать в регионе.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, это очень важная для врачей мера поддержки.

«С начала июля землю получили уже 357 врачей региона», — отметила она.

Больше всего участков выдали в Домодедове, Воскресенске, Дмитрове, Павловском Посаде и других городских округах Подмосковья.

Землю передают медикам по 36 видам специальностей, если они работают в Московской области и имеют стаж свыше трех лет.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что в Домодедове участки получили 105 врачей. Следом идет Воскресенск, где землей обеспечили 29 специалистов.

«В своем обращении губернатор Подмосковья озвучил еще одну инициативу — строительство поселков для медиков. И в этом году в планах — реализовать четыре пилотных проекта», — добавила Адигамова.

Это коснется Богородского, Домодедова, Сергиева Посада и Ступина. Так, участками обеспечат еще 542 врачей.

Кроме того, до конца 2022 года землю безвозмездно выделят тысяче медицинских работников. Об этом глава Подмосковья сообщил во время ежегодного обращения.

Ранее участки получили медики из Луховиц, Солнечногорска, Коломны, Зарайска, Талдома, Лосино-Петровского, а также из других округов Подмосковья.