Подмосковные производители мороженого заняли почти треть рынка России

Сегодня, 10 июня, отмечается самый сладкий праздник — Всемирный день мороженого. Московская область давно славится своим мороженым на всю страну. Примерно 27% всего российского продукта изготавливают именно в Подмосковье. Только за прошлый год в регионе было произведено 782 тонны лакомства. Оно поставлялось не только по всей России, но и в другие страны.

«В Подмосковье работает семь крупных молокоперерабатывающих предприятий, которые производят более 200 наименований мороженого. Объемы производства в этом году составили уже более 30 тысяч тонн. К концу летнего сезона подмосковными производителями планируется произвести в общей сложности более 70 тысяч тонн мороженого», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Одна из самых популярных в России компаний, которая производит мороженое, — ООО «Чистая линия», она располагается в Долгопрудном. Работает еще несколько предприятий. Например, «Дмитровский молочный завод», который начал свою деятельность еще в 1929 году.

На предприятиях производятся самые разные сорта мороженого. Есть не только классическое молочное, но и подходящее для веганов. Бывают в том числе и витаминизированные сорта, которые особенно полезны детям. В ассортименте есть мороженое на любой вкус — без лактозы, без сахара, шербеты, мороженое с селеном и йодом, а также множество других вариантов лакомства. Продукция поставляется в ведущие российские сети: «Вкусвилл», «Перекресток», «Метро Кэш энд Керри», «Азбука вкуса», «Лента», «Ашан», «Глобус», ДА, «Светофор», «Окей», «Магнит», «Магнолия», «Мария Ра», «Дикси», «Ярче», «Монетка». Также и на площадки онлайн-торговли: «Самокат», «Яндекс.Лавка», «Озон», в нестационарные торговые объекты и даже в сети заправок Shell.

Как добавил Мурашов, производители из Подмосковья не только занимают ведущие позиции в этой отрасли в стране, но и помогают региону развиваться, инвестируют в благотворительные проекты, приносят много пользы жителям.