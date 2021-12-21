Сотни рабочих мест создадут во Фрязине и Дубне благодаря новым резидентам ОЭЗ

Четыре новых резидента особых экономических зон создадут еще сотни рабочих мест в Подмосковье. Они разместят свои производства во Фрязине и в Дубне.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, три новые компании начнут работать в ОЭЗ «Дубна», а еще одна — в ОЭЗ «Исток» во Фрязине.

По ее словам, компании инвестируют в особые экономические зоны около 10 миллиардов рублей.

Самым крупным инвестором станет новый резидент „Дубны“ — компания „Э.Г.ЛАБ“, которая специализируется на разработке парфюмерно-косметической продукции Екатерина Зиновьева.

Эта компания создаст около 400 новых рабочих мест в Дубне. Она планирует занять 7-8% на рынке парфюмерии и до 85% на рынке селективной парфюмерии.

Кроме того, на территории ОЭЗ «Дубна» заработают компании «РусЭкоКомпозит» и «Аква-А».

В ОЭЗ «Исток» появится компания «Интерфармгласс-М». Она займется там производством первичной фармацевтической упаковки в виде шприцев для предварительного наполнения.