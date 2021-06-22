Сотни новых ковидных коек откроют во временном госпитале в «Патриоте». Туда прилетит вторая группа врачей Минобороны

Временный госпиталь для лечения пациентов с ковидом развернули в парке «Патриот». Первая группа врачей Минобороны уже работает там, а 23 июня прилетит и вторая. Сейчас во временном госпитале развернуты уже 420 ковидных коек, новые блоки продолжат открываться.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в области сложилась напряженная ситуация с коронавирусом.

«За сутки [в «Патриот“] приехали 100 машин [скорой помощи]. Пациенты — по два-три человека в машине. Сейчас разговариваем с ними — никто не привит. Последствия очень тяжелые, проблематичные», — рассказал глава региона.

Он добавил, что к каждой койке во временном госпитале подведен кислород, так как пациенты нуждаются в профессиональной помощи. Губернатор поблагодарил Минобороны. Ведомство не только предоставило помещение, но и привлекло к работе первую группу своих врачей.

«Вторая группа прилетает завтра — профессиональные, обученные врачи, которые работали уже здесь, знают специфику. Они вновь нас выручают. Наша задача проверить, чтобы все было на уровне с одной стороны. С другой стороны уже в 125-й раз сказать, зажечь красную лампочку, что все, кто не прививаются, рискуют жизнью — своей и своих близких», — предупредил Воробьев.

Он поблагодарил тех, кто уже откликнулся на призыв пройти вакцинацию. Сейчас в регионе наращивают мощность прививочной кампании.

«Цель выйти на 35-40 тысяч вакцин в сутки. И нам важно, чтобы было понимание среди жителей. Нужно серьезно к этому отнестись. Я очень надеюсь, что до каждого дойдет, что вакцина спасет жизнь», — заключил Воробьев.

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев после встречи с губернатором сказал, что в «Патриоте» уже развернули 420 коек в блоке C.

«Второй по развертыванию будет идти блок D. Здесь у нас будет 360 коек. <…> Дальше будут развертываться блоки B и A. Это уже третья и четвертая очереди. Через две недели мы приступим к развертыванию блоков. Суммарно будет 1320 коек», — уточнил Фадеев.

Сейчас в госпитале находятся 225 медиков, которые прилетели на самолете военно-транспортной авиации. Об этом сообщил начальник филиала № 4 ГБУ «3 ЦВКГ имени Вишневского» МО РФ, полковник медицинской службы Виктор Сторожилов. Всех врачей разместили в гостинице и обеспечили необходимыми средствами защиты.

«Все военнослужащие и гражданский персонал, который прибыл, выразили согласие. Никого не приходилось уговаривать. Все по собственному желанию и инициативе, понимая, что нужно помочь, поэтому все приехали. Они вкладывают свое сердце и душу, чтобы вылечить пациентов», — заключил Сторожилов.

В парке «Патриот» развернули госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Сейчас больница может принять 420 человек. Первых пациентов привезли в госпиталь 21 июня. В Подмосковье продолжают создавать дополнительные места для пациентов с COVID-19. Сейчас в регионе развернули более 12 тысяч коек.