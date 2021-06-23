Сотни детей из Подмосковья прибыли в лагеря Крыма на отдых по бесплатным путевкам

В лагеря Крыма прибыла тысяча детей из Подмосковья по бесплатным путевкам на оздоровительный отдых. Об этом рассказала зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что всего в период летней оздоровительной кампании по бесплатным путевкам на морском побережье отдохнут порядка 10 тысяч детей из Подмосковья.

«В прошлом году дети отдыхали только на территории Подмосковья, в этом году мы снова возобновили поездки на черноморское побережье. Различными формами отдыха в этом году будут охвачены более 443 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. И порядка 46 тысяч из них — это дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — добавила Каклюгина.

Она напомнила, что в Подмосковье, как и во всех регионах России, с 25 мая заработала программа кешбэка за путевку в лагерь.

«Вернуть можно 50% за путевку, но не более 20 тысяч рублей. Для участия в программе необходимо приобрести путевку через сайт „Мирпутешествий“ или же на сайтах лагерей и туроператоров, но предварительно удостоверившись на сайте „Мирпутешествий“, что лагерь является участником программы, и оплатить путевку с карточки „Мир“», — уточнила Каклюгина.

Также жители, которые приобрели путевки в детские лагеря до 25 мая, могут с 15 июня подавать заявки на возврат 50% стоимости путевки.

Программа кешбэка распространяется не только на лагеря Московской области, но и на приобретение путевок в места отдыха в других регионах.