Подмосковье 14 февраля 2023, 12:50 Сосульки на крышах домов в Одинцове ликвидировали по поручению инспекторов ГЖИ

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Управляющие компании Одинцовского округа ликвидировали сосульки с крыш домов в Старом Городке и Лесном Городке. Работы выполнили по поручению Госжилинспекции Московской области.

УК «Одинцовская теплосеть» и ООО «УК Лесной Городок» сбили сосульки с крыш подведомственных домов. В МКД Лесного Городка мастера также очистили кровлю от снега и восстановили оборвавшийся электропровод.

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Жители округа обратились в Госжилинспекцию Подмосковья с просьбой содействия в очистке крыш домов от снега и сосулек. Отмечается, что обе кровли в регламент регулярной очистки от снега не попадают: у домов плоские крыши. Однако УК обязаны устранять снежные свесы и сосульки по периметру. Именно это и поручили сделать управляющим компаниям жилищные инспекторы.

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«Управляющие компании должны знать, что плоские кровли, не подлежащие регулярной очистке от снега по всей площади, необходимо осматривать и очищать от снежных свесов и сосулек по периметру. Также следует держать на контроле состояние всех выступающих конструкций», — сообщила руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина.

Она также напомнила о необходимости регулярных осмотров технического состояния домов.

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