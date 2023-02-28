Подмосковье 28 февраля 2023, 09:34 Сосудистый центр в Дубне откроют после ремонта 30 марта

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Ремонт сосудистого центра на базе медико-санитарной части № 9 завершается в Дубне. Сейчас туда поставляют новое оборудование и готовят помещения для его установки. Учреждение откроют 30 марта.

В здании уже подготовили операционные и санитарные зоны, установили ангиограф для обследований и операций. Эти работы завершены на 95%.

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Получить помощь в сосудистом центре смогут пациенты с нарушениями мозговой деятельности и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Он будет работать совместно с кардиологическим отделением, а также с отделением реанимации и анестезии.

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