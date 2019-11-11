В сосудистом центре Подольска заработал второй ангиограф. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа. Вскоре новая медтехника поступит и в другие медучреждения округа.

Глава муниципалитета Николай Пестов напомнил, что региональный сосудистый центр в городской клинической больнице открылся шесть лет назад. И со временем возникла потребность во втором аппарате, который используют при лечении пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы, а также при стентировании сосудов.

По словам главы Подольска, средства для приобретения и установки второго ангиографа, а это более 70 миллионов рублей, были выделены в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

«С появлением нового оборудования возможности оказания медицинской помощи пациентам в плановом и экстренном порядке значительно расширились: за девять месяцев 2019 года врачи Подольской городской клинической больницы провели операции более 1000 пациентам, из них 700 больным установлены стенты (специальный каркас, который помещается в просвет полых органов человека — прим. ред.)», — пояснил Николай Пестов.

Главный врач Подольской городской клинической больницы Вардан Геворкян добавил, что каждый день врачи проводят от пяти до семи операций пациентам не только из Подольска, но и Домодедова, Чехова, Протвина и других подмосковных городов. Операции с помощью ангиографа малоинвазивны, проводятся под местным наркозом, пациент находится в сознании во время проведения врачами необходимых манипуляций.

«Сертифицированные специалисты, постоянно повышающие квалификацию, стали использовать ангиографы для установки кардиостимуляторов. В этом году десять больных успешно прооперированы в стенах сосудистого центра. Сегодня это современное оборудование используется в лечении не только патологий сердца, но и практически всех органов», — рассказал Вардан Геворкян.

По словам главврача Подольской городской клинической больницы, к ним поступают больные с острым нарушением мозгового кровообращения, ишемией нижних конечностей, онкологическими заболеваниями, кровотечениями внутренних органов и другими критическими состояниями.

«Успех лечения теперь во многом зависит от высокого уровня материальной базы сосудистого центра. Но, конечно, главную роль в спасении жизней играют врачи, рабочий день которых — 24/7», — сделал акцент Вардан Геворкян.

Дмитрий Степанов — один из пациентов сосудистого центра, которому провели экстренное стентирование сосудов. «Удивительно, что во время такой, казалось бы, сложнейшей операции, я был в сознании, абсолютно не чувствовал ни боли, ни страха. Команда врачей работала четко и слаженно. Меня обещают выписать уже через несколько дней, а не через полтора месяца, как это было раньше. Важно, что такое современное оборудование появляется в наших больницах», — поделился Дмитрий Степанов.

Источник фото: телеканал «360»

В ближайшее время в несколько учреждений здравоохранения Большого Подольска поступит новое современное высокотехнологичное оборудование. По госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» в Подольскую городскую поликлинику № 1 и Подольскую городскую больницу № 2 поступят рентгенаппараты, в Подольскую городскую клиническую больницу — маммограф с биопсийной приставкой, в Климовскую центральную городскую больницу — флюорограф и рентгенаппарат. Сейчас помещения под установку этого тяжелого оборудования ремонтируют.

Всего на оснащение новым медицинским оборудованием лечебных учреждений городского округа Подольск в 2019 году правительством региона направлено 480 миллионов рублей. Уже поставлены системы холтеровского мониторирования в Климовскую городскую больницу № 2, Подольскую городскую клиническую больницу № 3, Подольскую городскую клиническую больницу, Подольскую детскую городскую больницу, Московскую областную детскую больницу и детскую поликлинику № 2, три переносных аппарата УЗИ и наборы инструментов для травматологического центра ПГКБ, стоматологическая установка в ПГКБ № 3, эндоскопические стойки в Подольский родильный дом и эхоэнцефалограф в детскую поликлинику № 2.