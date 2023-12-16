Подмосковье 16 декабря 2023, 09:00 Сосудистый центр на базе областной больницы заработал в Орехово-Зуеве Никита Матвеенко

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В первом филиале Орехово-Зуевской областной больницы открылся региональный сосудистый центр. В нем есть два отделения: неврологическое и кардиологическое.

«Это центр замкнутого цикла, то есть мы принимаем экстренного пациента и доводим его до стадии реабилитации. Центр будет работать в круглосуточном режиме. Для этого создана очень большая команда специалистов, которая владеет методиками стентирования, эндартерэктомии, тромболизисными технологиями», — рассказал главврач больницы Максим Балясников.

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Общий коечный фонд — 60 мест, из них 12 в отделении реанимации. Все палаты оборудовали современным оборудованием и кнопками вызова медперсонала. В палатах установили многофункциональные кровати с пультом управления.

«В этой операционной пациенты с инсультом и инфарктом смогут получать высокотехнологичную помощь в полном объеме», — сообщил замминистра здравоохранения региона Роман Висков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ответил на вопрос к президенту о больнице в Балашихе. Государственный контракт на ее строительство заключили 6 декабря.

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