Сосудистый центр больницы в Долгопрудном получил новые аппараты УЗИ | 360°

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Сосудистый центр больницы в Долгопрудном получил новые аппараты УЗИ

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В региональный сосудистый центр больницы в Доглгопрудном поступили два новых аппарата для кардиологического УЗИ экспертного класса. Их стоимость составляет примерно 5,5 миллиона рублей. Оборудование закуплено по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новые аппараты будут задействовать для того, чтобы проводить диагностику лимфатических узлов, исследовать венозные и артериальные сосуды.

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«К нам поступили аппараты экспертного класса двух видов — стационарный и мобильный, стационарное оборудование имеет дополнительную опцию, предполагающую ультразвуковую диагностику сердца „изнутри“ пациента — то есть проведение чреспищеводной кардиографии», — рассказал врач функциональной диагностики Сосудистого центра Долгопрудненской больницы Элдор Абдурозиков.

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При помощи новых аппаратов получится значительно улучшить обследование пациентов, особенно тех, которые поступают на неврологическое и кардиологическое отделения, а также в сосудистый центр. Им смогут оказывать более качественную плановую помощь. Аппараты уже ввели в эксплуатацию, пациенты начали проходить на них обследования.

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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