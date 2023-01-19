Подмосковье 19 января 2023, 09:23 Сосудистые хирурги из Жуковского провели уникальную операцию по протезированию

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Хирурги клинической больницы Жуковского провели операции по эндоваскулярному протезированию двум пациентам с аневризмой брюшной аорты. Это малоинвазивная операция, которая позволяет установить имплант через небольшие проколы в бедре.

Операции успешно провели двум мужчинам в возрасте 82 и 60 лет. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Борис Гегенава рассказал, что при аневризме брюшной аорты разрыв может произойти в любое время, что приведет к кровоизлияниям и может закончиться смертью.

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«Раньше приходилось делать большую и весьма тяжелую для пациента полостную хирургическую операцию — естественно, под общим наркозом. Новая технология позволяет решить проблему установкой импланта через два прокола размером три-четыре миллиметра в области бедра», — сказал медик.

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Сейчас оба пациента чувствуют себя хорошо, больше их здоровью ничего не угрожает.

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