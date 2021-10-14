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    14 октября 2021, 13:46

    Состояние жилых домов еще в трех округах Подмосковья проверили с квадрокоптеров

    Госжилинспекция Подмосковья проверила с квадрокоптеров состояние домов еще в трех округах

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Состояние домов в Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Балашихе проверили с помощью квадрокоптеров. Дроны ускорили такие рейды. Они мгновенно видят нарушения на крышах, проблемы с балконами и водостоками.

    Состояние жилых домов еще в трех округах Подмосковья проверили с квадрокоптеров | Изображение 1

    Как подчеркнула руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина, инспекторы продолжают выполнять проверки с использованием такой техники.

    С квадрокоптерами значительно повышаются эффективность работы инспекторов, скорость реагирования на обращения жителей

    Ольга Федина.
    Состояние жилых домов еще в трех округах Подмосковья проверили с квадрокоптеров | Изображение 2

    В Солнечногорске уже проверили ремонт кровли дома № 2 в микрорайоне Рекинцо-2. Там один из жильцов жаловался на протечку.

    Квадрокоптер показал, что управляющая компания «Грегаль» исправила ситуацию по требованию Госжилинспекции.

    Состояние жилых домов еще в трех округах Подмосковья проверили с квадрокоптеров | Изображение 3

    Аналогичные проверки состоялись и в Балашихе с Сергиевым Посадом. Дроны начали использовать этой осенью.