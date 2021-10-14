Состояние жилых домов еще в трех округах Подмосковья проверили с квадрокоптеров

Состояние домов в Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Балашихе проверили с помощью квадрокоптеров. Дроны ускорили такие рейды. Они мгновенно видят нарушения на крышах, проблемы с балконами и водостоками.

Как подчеркнула руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина, инспекторы продолжают выполнять проверки с использованием такой техники.

С квадрокоптерами значительно повышаются эффективность работы инспекторов, скорость реагирования на обращения жителей Ольга Федина.

В Солнечногорске уже проверили ремонт кровли дома № 2 в микрорайоне Рекинцо-2. Там один из жильцов жаловался на протечку.

Квадрокоптер показал, что управляющая компания «Грегаль» исправила ситуацию по требованию Госжилинспекции.

Аналогичные проверки состоялись и в Балашихе с Сергиевым Посадом. Дроны начали использовать этой осенью.