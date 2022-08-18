Состояние всех детских игровых площадок проверили в Подмосковье

Инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области за две недели проверили состояние 100% детских площадок. Особое внимание сотрудники уделили безопасности и комфорту игровых элементов, а также соблюдению чистоты на этих территориях.

Весь инспекторский состав ведомства был задействован в обследовании с использованием мобильной системы АИС МДП на платформе системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Сотрудники ГУСТ проверили 16 278 объектов, в СКПДИ выявлено и занесено 18 740 дефектов в их содержании.

«Усиленный мониторинг состояния ДИП осуществлялся ежедневно, включая выходные. Все выявленные дефекты направлены для устранения непосредственно ответственным организациями под контролем ГУСТ», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, в основном инспекторы обнаружили такие стандартные нарушения, как поломка игрового оборудования, элементов, повреждение покрытия, игрового городка, подвесов качелей и оплетки, а также вандальные надписи.

«Все эти дефекты образуются во время эксплуатации весь сезон, но необходимо контролировать, чтобы они вовремя устранялись», — отметила Аипова.

Она также добавила, что по детским и спортивным площадкам пройдут повторно, чтобы проследить за качеством и оперативностью отработки этих нарушений.