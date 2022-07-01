Состояние тепловых коммуникаций проверили в Лосино-Петровском округе

Глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав провел очередной обход территорий. В зону внимания главы округа попали недостатки по содержанию дворов.

Состояние теплового контура, детские площадки, контейнерные площадки, внешний вид газонов на улице Ленина у дома два проверили в ходе инспекции. Эта территория находится в зоне ответственности управляющей компании «МБУ «ХТУ».

«Цель обхода — выявить недостатки во дворах и запланировать устранение этих недостатков», — отметил глава округа.

С обходом посетили также улицу 7 ноября. Здесь снесли незаконно построенное строение. Шесть лет оно портило внешний вид города, а теперь на этом месте ровная площадка, огороженная забором.

«У нас еще 12 таких объектов в городе. По одному объекту уже есть решение суда о сносе. Остальные 11 еще находятся в суде. До конца года мы собираемся принять меры по сносу», — рассказал Сергей Джеглав.

В обходе также приняли участие заместители профильных отделов и представители управляющей компании. Все замечания приняты к сведению и в течение недели они должны быть устранены.