Подмосковье 11 августа 2023, 02:00 Состояние теплосетей проверили в 7 округах Подмосковья за сутки ГКУ МО "МОС АВС"

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Специалисты аварийно-восстановительной службы поучаствовали в комиссиях по проведению гидроиспытаний тепловых сетей в Московской области. Проверки прошли в Коломне, Балашихе, Егорьевске, Люберцах, Электростали, Клину и Орехово-Зуеве, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

По словам министра Антона Велиховского, за сутки протестировали 10 участков теплопроводов. Девять из них оказались готовыми к работе.

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На одном из участков в Клину нашли утечку. После ремонта испытания проведут на нем повторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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