Подмосковье 13 марта 2024, 14:56 Состояние техники для тушения лесных пожаров проверили в Талдоме и Подольске Комитет лесного хозяйства Московской области

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Готовность лесопожарной техники проверили в Талдоме и Подольске. Инспекторы оценили состояние 45 машин.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, технику проверили на готовность к пожароопасному сезону, который начнется этой весной.

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Комиссии представили 20 машин в Подольске и 25 — в Талдоме. Инспекторы оценили их исправность и укомплекстованность необходимым инвентарем.

Проверка показала полную готовность техники к пожароопасному сезону.

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