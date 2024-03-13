13 марта 2024, 14:56
Состояние техники для тушения лесных пожаров проверили в Талдоме и Подольске
Готовность лесопожарной техники проверили в Талдоме и Подольске. Инспекторы оценили состояние 45 машин.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, технику проверили на готовность к пожароопасному сезону, который начнется этой весной.
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Комиссии представили 20 машин в Подольске и 25 — в Талдоме. Инспекторы оценили их исправность и укомплекстованность необходимым инвентарем.
Проверка показала полную готовность техники к пожароопасному сезону.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
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