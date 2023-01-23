Эксклюзив 23 января 2023, 13:49 «Состояние стабильное, но тяжелое». Дочь водителя с инсультом рассказала о спасении на трассе в Подмосковье Дочь спасенного ДПС на трассе в Подмосковье водителя рассказала о последствиях инсульта Telegram

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Госавтоинспекторы разыскали на трассе в Подмосковье водителя-экспедитора, у которого случился инсульт, вызвали скорую помощь и этим спасли ему жизнь. Дочь пострадавшего Дарья Козлова рассказала «360», что его состояние стабилизировали, теперь мужчину ждет длительная реабилитация.

Новогодние каникулы семья провела у бабушки в Рязанской области. Ее внучка вернулась домой 6 января, а 47-летний сын решил остаться еще на два дня. Вечером пожилая женщина позвонила и спросила, доехал ли он — оказалось, сын сильно задержался в пути, и родственники забили тревогу.

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«Мы начали с ним связываться. Он взял трубку, невнятно разговаривал. Позвонили в службу „112“, объяснили ситуацию. Они направили сотрудников полиции и мы тоже поехали на поиски», — рассказала его дочь.

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По словам Дарьи Козловой, операция длилась сравнительно недолго, около полутора-двух часов. Первым на его машину наткнулся экипаж ДПС. Kia Sorento нашли буквально в 15 километрах от Каширского поста, водитель не мог двигаться и внятно говорить. Тогда полицейские включили проблесковые маячки и вызвали скорую помощь. Сначала Василия Козлова положили на 10 дней в Ступинскую областную клиническую больницу, потом перевели в реабилитационный центр в Москве.

«Состояние стабильное, но тяжелое. Гематома в голове у него, она более-менее рассасывается, потихонечку приходит в себя. Реабилитируется понемногу», — сказала девушка.

Сотрудники ДПС капитан полиции Кирилл Ермеев и старший лейтенант полиции Александр Борисов ранее рассказали, что нашли его машину с повреждениями на обочине 133-го километра трассы Р-22 «Каспий» в сторону Москвы. Они вычислили примерное местоположение по маршруту и трафику в этот день.