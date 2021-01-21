Состояние реки Клязьмы в Подмосковье проверят после жалоб на сброс сточных вод

Жители жалуются на то, что в реку сбрасывают сточные воды, что нарушает санитарные нормы. За сложившейся ситуацией стали тщательно следить в комитете Мособлдумы по экологии и природопользованию.

В ведомстве уже обсуждают вопрос о возможном загрязнении реки организацией, эксплуатирующей очистные сооружения. Точные результаты дадут проверки, рассказала председатель комитета Алла Полякова.

От жителей Лосино-Петровского поступают обращения, связанные с загрязнением реки Клязьмы сточными водами Алла Полякова.

Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям Юлия Буддо отметила, что пробы воды показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Это указывает на ненадлежащую работу очистных сооружений. Уже возбудили дело об административном правонарушении со стороны организации «Энергетик».

Проверки продолжаются. Их будут проводить специалисты из профильных ведомств и комитета Мособлдумы.