Подмосковье 31 мая 2023, 12:41 Состояние подвалов 26 тысяч многоквартирных домов проверят в Подмосковье в этом году Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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В 2023 году инспекторы промониторят состояние почти 26 тысяч многоквартирных домов с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Об этом сообщили в министерстве госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новый раздел в мобильном приложении „Проверки Подмосковья“ был запущен в апреле 2023 года. Теперь при осмотре подвала инспектор использует приложение и отвечает на вопросы чек-листа», — заявила министр Надежда Куртяник.

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В подвалах нужно поддерживать температуру не ниже пяти градусов тепла. Все входы в него должны быть доступными, при этом помещение следует защитить от животных. В подвале не должно быть лишней влаги или захламления.

Задания для проверок в мобильном приложении выдают еженедельно. В случае нарушения инспектор его фотографирует и загружают в утилиту. Информацию автоматически получает ответственный специалист.

«Если он замечает некачественное фото от инспектора или неверно введенную информацию, то возвращает задание обратно на доработку. Если все введено верно, то задание автоматически направляется в систему, где создается заявка для управляющей компании на устранение замечаний», — уточнили в министерстве.

С 2023 года в Московской области с помощью приложения мониторят состояние автовокзалов, земельных участков и стройплощадок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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