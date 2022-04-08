Состояние округов «красной зоны» обсудили в Люберцах

В городском округе Люберцы состоялось выездное заседание штаба по вопросам содержания территорий под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. На заседании речь шла об исполнении поручений по итогам выездных проверок в округа «красной зоны» по обращениям в «Добродел».

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова доложила, что все замечания по выездным проверкам устранены в Мытищах. В Долгопрудном, Реутове, Дзержинском поручения выполнены на 82 процента. Примерно половина всех задач, исполнена в Лобне, и к 10 процентам от порученного к выполнению приблизились Химки.

«Важно своевременно реагировать и не допускать проблем в содержании дворов. Нужно идти от численности и плотности населения в округе и разумно распределять нагрузку на коммунальные службы, — подчеркнула Аипова.

На прошедшей неделе прошли проверку территории в Сергиево-Посадском, Одинцовском, Солнечногорском районах, а также в Лыткарино, Котельниках и Кашире. Задачи в этих городских округах поставлены похожие: очистка дворов от снега и наледи, ремонт детских игровых площадок и восстановление ограждений контейнерных площадок. В Котельниках особое внимание поручено уделить очистке ливневых решеток и ликвидации подтоплений.

В завершение заседания состоялся объезд дворовых территорий Люберец. Комиссия посетила дворы на улице Юбилейная и на улице Московская. Зафиксированы вандальные надписи и отсутствие покрытия на детских игровых площадках, помятые и сломанные ограждения. Также инспекторы обнаружили ненадлежащее состояние контейнерных площадок, отсутствие нормального оформления информационных табличек. В числе нарушений также отмечены неубранные от наледи проезжая часть и прилегающие территории, неправильное расположение оградительных полусфер на проезжей части, мешающих проезду. Вице-губернатор остался крайне недоволен увиденным и поручил администрации в течение двух недель навести порядок во дворах, убрать мусор и покрасить все лавочки.