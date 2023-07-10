Подмосковье 10 июля 2023, 12:46 Состояние гидросооружений системы обводнения торфяников проверили в Подмосковье Министерство ЖКХ МО

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Работники подмосковной аварийно-восстановительной службы контролируют состояние комплексов гидросооружений системы обводнения торфяников в Подмосковье. Всего на территории Московской области расположено 76 данных объектов.

«По состоянию на 10 июля все 76 комплексов находятся вне зоны риска возгорания торфоместорождений», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Отмечается, что на 21 комплексе гидросооружений уровень грунтовых вод находится в пределах двух-пяти сантиметров от нормы. Сейчас в регионе усилили контроль за состоянием объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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