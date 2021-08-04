Состояние газового оборудования проверили почти в 5 тысячах квартир Подмосковья с начала года

Подмосковная Госжилинспекция проверила состояние газового оборудования в почти 5 тысячах квартир с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ГЖИ совместно со специализированными обслуживающими организациями проверила порядка тысячи многоквартирных домов в текущем году. Проведено более 5 тысяч осмотров состояния газового оборудования в квартирах. Управляющие организации получили 23 предостережения за неудовлетворительное содержание ВДГО. Составлен 41 протокол и выдано 4 предостережения жильцам за отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования.

«Если у собственников и нанимателей жилья возникают вопросы по поводу обслуживания внутриквартирного газового оборудования — рекомендуем прежде всего обращаться в их управляющую организацию. Там должны рассказать обо всех обязанностях жителей по содержанию ВКГО, а также объяснить, как заключить договор со специализированной организацией», — сказала руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина.

Она напомнила, что в рамках программы оздоровления рынка обслуживания газового оборудования на портале Единой диспетчерской службы запущены две новые категории: «Заключение договоров на обслуживание ВДГО/ВКГО в МКД» и «Установка газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов, где установлено газовое оборудование». Услуги предоставляют в течение 10 рабочих дней.

Всего в Подмосковье газифицировано свыше 2 миллионов квартир в более чем 40 тысячах многоквартирных домов.

Осмотры проводят в рамках программы оздоровления рынка специализированных организаций. Они продлятся до конца 2021 года.