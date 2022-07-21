Состояние газопроводов Подмосковья проверят к 15 сентября

Сеть газопровода Подмосковья обследовали для подготовки к осенне-зимнему периоду. «Мособлгаз» проверил работу 13 тысяч километров труб.

Источник фото: телеканал «360»

В осенне-зимний сезон нагрузка на газопровод максимальная, поэтому важно тщательно к нему подготовиться, рассказали в Минэнергетики. Глава ведомства Александр Самарин рассказал, что рабочие полностью завершат обследования к 15 сентября.

Источник фото: телеканал «360»

Главный инженер «Мособлгаза» Владимир Иваньков поделился, что в Подмосковье уже заменили 60 пунктов редуцирования газа с истекшим сроком годности, а также отремонтировали оборудование в почти семи тысячах регуляторных пунктов.

«На 5,5 тысячи километров подземных газопроводов проведено приборное обследование, два места пересечения газопроводов с каналами теплотрасс приведены в соответствие требованиям нормативных актов, обследованы места подводных переходов», — добавил он.

Источник фото: телеканал «360»

В ходе подготовки к сезону бригады «Мособлгаза» провели 32 учения, где они совместно с другими ведомствами смоделировали нештатные ситуации. Рабочие показали высокую готовность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье завершит программу социальной газификации до конца этого года.