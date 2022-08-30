Состояние дворов проверили по сигналам жителей Ленинского и Мытищ

Состояние дворовых территорий городских округов Мытищи и Ленинский проинспектировали сотрудники межрайонного отдела инспектирования и проверок Главного управления содержания территорий Московской области. Осмотр был проведен по обращениям жителей.

В Ленинском в ходе осмотра проверили 13 контейнерных площадок, которые предназначены для сбора и накопления твердых коммунальных отходов. Выявлены навалы мусора и ненадлежащее состояние объектов в целом.

Обход территорий состоялся и в микрорайоне 25а Мытищ. В нем принимали участие представители обслуживающей организации УК ООО «Август». Выявлено 33 факта нарушений чистоты, в основном мелкий мусор. Во время обхода проходила плановая уборка территорий и полив зеленых насаждений у дома № 4б по улице Белобородова. Это было отмечено как позитивный момент. КП не переполнены, площадки находятся в удовлетворительном состоянии.

ГУСТ регулярно проводит такие мини-рейды, оперативно реагируя на обращения жителей. Все выявленные на территориях нарушения фиксируются с помощью мобильной системы АИС МДП на платформе СКПДИ, далее сведения направляются в управляющие организации для скорейшего устранения Светлана Аипова Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра

По ее словам, результаты выполнения контролирует ГУСТ.

«Связь с жителями у нас постоянная. С начала года было устранено более 88 тысяч нарушений чистоты и порядка во дворах региона по сведениям, поступившим в „Добродел“, через соцсети, а также в результате рейдов инспекторов и „внештатников“», — отметила Аипова.

Более подробную информацию о работе Главного управления содержания территорий Московской области можно узнать на сайте, а также в Telegram-канале и на странице во «ВКонтакте».