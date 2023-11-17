Подмосковье 17 ноября 2023, 22:00 Состояние дорожной техники перед зимой проверили в Дмитрове Фото: администрация Дмитрова

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Администрация Дмитровского округа и сотрудники Госавтоинспекции проверили готовность дорожной техники компании «Белый Раст». Предприятие подготовило порядка 40 спецмашин для уборки дорог зимой.

«Для сотрудников ГАИ важна безопасность и жизнь граждан, поэтому техника должна выходить на линию полностью исправная» — рассказал начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции по Дмитрову Константин Марук.

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Состояние техники оказалось удовлетворительным.

«„Белый Раст“ содержит автомобильные дороги расположенные на территории Дмитрова, это региональные сети — улицы Профессиональная и Махалина» — сообщил начальник отдела по дорожно-транспортному хозяйству округа Сергей Зезуль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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