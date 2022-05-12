Состояние домов после зимы проверят через мобильное приложение в Подмосковье

Мобильное приложение поможет проверить состояние домов Подмосковья после зимы. Это коснется более чем 38 тысяч зданий.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, в приложении «Проверки Подмосковья» появился новый модуль «Весеннее благоустройство».

За каждым многоквартирным домом закрепят ответственного исполнителя из управляющей компании. Он проверит здание по чек-листу, созданному в мобильном приложении.

Онлайн-отчет с фотографиями автоматически отправится на контроль к модератору Надежда Куртяник.

Она уточнила, что модераторами выступят сотрудники Центра управления регионом.

«Если они обнаружат недочеты, то вернут их исполнителю на доработку», — подчеркнула Куртяник.

В домах проследят за состоянием входных групп, подвалов, окон, а также покраской стен и дверей. На прилегающих территориях проверят бордюр, лавочки и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.