Состояние детских площадок проверили в Подмосковье

Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья проверили состояние 79% детских игровых площадок. Особое внимание уделили состоянию игровых элементов и чистоте.

Проверки продолжатся, в ближайшие дни ГУСТ планирует осмотреть все объекты. На данный момент проверили состояние более 12 тысяч детских игровых площадок.

«Мониторинг состояния ДИП осуществляется ежедневно, но сейчас задача состояла в том, чтобы пройтись еще раз по всем объектам, зафиксировать новые дефекты, а также те, что уже ранее появились, усилить отработку и сократить сроки устранения, а именно на детских площадках они минимальные. Все выявленные дефекты занесены в нашу систему и попадут для устранения напрямую ответственным организациями, а мы обязательно проконтролируем их», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она отметила, что под контроль попали стандартные дефекты в содержании: поломка игрового оборудования, элементов, повреждение покрытия, игрового городка, подвесов качелей и оплетки, а также вандальные надписи.

«Судя по динамике, завершение инспектирования ДИП ожидаем в ближайшие дни. Следующим этапом мы пройдемся по детским площадкам еще раз, но уже с новой целью — посмотреть за качеством и скоростью отработки дефектов», — добавила Светлана Аипова.

Все нарушения будут устранены в определенный областным законодательством срок. В случае нарушения этих сроков эксплуатирующие организации будут привлечены к административной ответственности.

В Московской области расположена 14801 детская площадка.