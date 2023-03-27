Подмосковье 27 марта 2023, 10:21 Ежедневные цифровые проверки автовокзалов начались в Подмосковье https://ru.freepik.com

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В приложении «Проверки Подмосковья» появился новый раздел. Теперь за состоянием автовокзалов в Московской области можно следить в цифровом формате.

«Цифровые проверки регулярно проводятся на таких объектах, как детские и спортивные площадки, соцучреждения, многоквартирные дома, парки, стройплощадки и так далее. Теперь мобильное приложение дополнилось еще одним модулем, чтобы улучшить качество оказания услуг на автовокзалах Московской области», — отметила министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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За месяц с помощью мобильных проверок в Московской области проследили за состоянием более 200 автовокзалов. Приложение позволяет следить за наличием звукового оповещения, состоянием урн и туалетных комнат. Кроме того, ответственный за проведение осмотра отвечает на вопросы чек-листа, а при выявлении несоответствия фиксирует нарушение и прикладывает фото. Задание на устранение недочетов автоматически формируется в системе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что необходимо уделить внимание автовокзалам, в частности — тем проблемам на них, которые беспокоят жителей. Он подчеркнул, что некоторые объекты требуют капитального ремонта, некоторые взяли на восстановление инвесторы.

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