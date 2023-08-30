Подмосковье 30 августа 2023, 16:27 Состояние более 16 тысяч дворовых и общественных пространств проверили в Подмосковье в августе ГУСТ МО

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Состояние свыше 16 тысяч дворов и общественных пространств проверили в Подмосковье в августе. Больше всего проверок инспекторы провели в Коломне, Подольске, Дмитрове, Богородском и Люберцах.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, инспекторы осмотрели свыше тысячи дворов в Коломне, 953 — в Подольске, 737 — в Дмитрове, 647 — в Богородском и 603 — в Люберцах. Самыми частыми нарушениями стали несвоевременный покос травы, смет вдоль тротуаров и мусор на газонах.

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«По результатам инспекций основными замечаниями стали: несвоевременный покос — более трех тысяч случаев, смет вдоль тротуаров и внутриквартальных проездов — 2,9 тысячи, мусор на газонах — 2 539. Коммунальные службы работают над недочетами, мы видим положительную динамику: устранено уже 60%, однако некоторым необходимо ускориться», — сказала она.

Аипова добавила, что отработку оставшихся нарушений будут держать на контроле. Если качество выполнения работ не будет соответствовать требованиям, то их вернут на доработку.

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