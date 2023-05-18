Подмосковье 18 мая 2023, 14:26 Состояние 50 памятников археологии в Подмосковье проверят в этом году Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области организовало государственную историко-культурную экспертизу. В рамках мероприятия в этом году специалисты Института археологи Российской Академии наук исследуют 50 памятников археологии региона. В будущем их могут включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Исследования проведут в Бронницах, Волоколамске, Воскресенске, Дубне, Королеве, Пушкино, Подольске, Домодедове, Дмитрове, Зарайске, Кашире, Клину, Коломне, Красногорске, Ленинском округе, Лотошине, Луховицах, Можайске, Одинцове и Серпухове.

«В результате работ археологи определят точные границы объектов, их состояние и степень сохранности. Материалы государственной историко-культурной экспертизы будут переданы в Министерство культуры Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Раскопки проведут в рамках госпрограммы Московской области «Культура и туризм Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье. На ресурсе можно узнать и о памятниках археологии.

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