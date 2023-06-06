Подмосковье 06 июня 2023, 16:30 Городской прокурор Балашихи провел совместный прием с бизнесменами округа Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Бизнесмены Балашихи встретились с городским прокурором Никитой Брыкиным в муниципальной общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Руководитель учреждения Анатолий Шестаков вместе с правоохранителем рассмотрели четыре обращения от бизнесменов.

Основными темами жалоб стали защита прав по управлению многоквартирными домами, завышенная стоимость за коммунальные услуги, снос нестационарных торговых точек и пересчет кадастровой стоимости недвижимости.

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Все озвученные во время приема вопросы были приняты во внимание. В ближайшие сроки будут проведены надзорные мероприятия и приняты меры прокурорского реагирования при необходимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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