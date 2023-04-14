Подмосковье 14 апреля 2023, 04:30 Главы городских округов Подмосковья обсудили планы на Месяц чистоты и благоустройства ГУСТ МО

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Руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области Светлана Аипова провела еженедельный региональный штаб с главами городских округов, сообщает пресс-служба ведомства. На встрече были подведены промежуточные итоги работы муниципалитетов в вопросе содержания территорий и озвучены планы на будущее.

Главной темой собрания вновь стал Месяц чистоты и благоустройства в регионе. К этому моменту муниципалитеты должны были выполнить все работы по условиям проекта на 50%. Со следующей недели округа приступают ко второму циклу смета и промывания твердых покрытий, чтобы все общественные пространства были убраны после зимы до конца месяцы. На данном этапе муниципалитеты выполнили задачи на 40%.

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«Тем не менее, мы еще раз четко проговорили план с городскими округами, которые отстают по показателям, и напомнили, что дворы не будут приняты, пока не будет выполнен обязательный перечень работ. Особенно акцентировали внимание на самом важном пунктом в чек-листе — нормативном состоянии детских площадок», — отметила глава ГУСТ.

В штабе отметили, что увеличить темп работы необходимо следующим городским округам — Дубна, Клин, Воскресенск, Сергиево-Посадский, Клин, Протвино, Жуковский и Зарайск. А муниципалитеты Домодедово, Рузский, Электросталь, Богородский и Коломна смогли значительно увеличить свои показатели по сравнению с прошлой неделей.

Также министр добавила, что не менее важной темой сезона является ремонт ям во дворах. Практически все округа заключили контракты с подрядчиками по этому виду работ. Мероприятия по устранению асфальтовых повреждений должны быть проведены в полном объеме до 30 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве общественных пространств в регионе.