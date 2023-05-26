Подмосковье 26 мая 2023, 01:30 Преимущества Электронного магазина отметили в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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Заседание Общественного совета при комитете по конкурентной политике Московской области состоялось 19 мая. Участники собрания обсудили эффективность работы Электронного магазина Подмосковья и утвердили доклад об антимонопольном комплаенсе ведомства за 2022 год.

По словам заместителя главы Комитета по конкурентной политике Московской области Светланы Журавлевой, одним из главных достижений Подмосковья в сфере цифровизации закупок до двух миллионов рублей является Электронный магазин, который позволяет государству заказывать товары и услуги у предпринимателей и физических лиц. На портале зарегистрировано более 80 тысяч поставщиков, заключено порядка 840 тысяч контрактов, а экономия средств из бюджета составила 15,4 миллиарда рублей.

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«В свою очередь хотел бы отметить, что Электронный магазин — это огромное благо для региона, но также предположу, что закупка медицинских лекарств через Портал может стать еще эффективней, если к поставкам будут допущены аптечные пункты, которые позволят минимизировать затраты на логистику за счет того, что, например, больница из Талдома сможет получить день в день требуемые препараты у ближайшего по расположению поставщика», — подчеркнул председатель Общественного совета при Комитете Вадим Винокуров.

Руководитель правового управления ведомства Наталия Шендакова рассказала о внедрении антимонопольного комплаенса в органах власти и местного самоуправления Московской области. Специалисты рассмотрели благоприятные практики и проблемные вопросы, которые возникли в процессе внедрения установленных норм, а также возможные пути их решения. Члены совета положительно оценили опыт комитета и отметили важность проделываемой работы.

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