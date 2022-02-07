Состязания по лыжным гонкам состоялись в Мытищах

Соревнования по лыжным гонках завершились в лесопарке Мытищ. Участие в них приняли горожане самых разных возрастов — от дошкольников до пенсионеров, всего больше четырехсот спортсменов. На торжественной церемонии открытия гостей соревнований приветствовал мастер спорта России Владимир Агеев.

Источник фото: телеканал «360»

«Спасибо всем, кто сегодня пришел, отложил все дела, зарегистрировался, взял лыжи, чтобы участвовать в нашей традиционнной мытищинской лыжне, семнадцатый раз она проходит. Трасса хорошая, накатанная, главное, что хорошая погода сегодня и что вы все здесь», — сказал Владимир Агеев.

Источник фото: телеканал «360»

Мытищинская лыжня проходит параллельно с Олимпийскими зимними играми, однако здесь больше царит атмосфера семейного праздника, а не состязаний. Люди общаются друг с другом, помогают и просто радуются возможности прокатиться на лыжах.

Источник фото: телеканал «360»

Самой молодой участницей «Мытищинской лыжни» стала москвичка Ольга Землеруб. Ей еще не исполнилось и трех лет. Девочка приехала в Мытищинский лесопарк с родителями, братьями и сестрами. На старте Оля распереживалась, но несмотря на эмоции, все равно смогла доехать до финиша — преодолела 500 метров.

Источник фото: телеканал «360»

Лучших участников соревнований наградили золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.