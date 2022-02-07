Состязания по лыжным гонкам состоялись в Мытищах
Соревнования по лыжным гонках завершились в лесопарке Мытищ. Участие в них приняли горожане самых разных возрастов — от дошкольников до пенсионеров, всего больше четырехсот спортсменов. На торжественной церемонии открытия гостей соревнований приветствовал мастер спорта России Владимир Агеев.
«Спасибо всем, кто сегодня пришел, отложил все дела, зарегистрировался, взял лыжи, чтобы участвовать в нашей традиционнной мытищинской лыжне, семнадцатый раз она проходит. Трасса хорошая, накатанная, главное, что хорошая погода сегодня и что вы все здесь», — сказал Владимир Агеев.
Мытищинская лыжня проходит параллельно с Олимпийскими зимними играми, однако здесь больше царит атмосфера семейного праздника, а не состязаний. Люди общаются друг с другом, помогают и просто радуются возможности прокатиться на лыжах.
Самой молодой участницей «Мытищинской лыжни» стала москвичка Ольга Землеруб. Ей еще не исполнилось и трех лет. Девочка приехала в Мытищинский лесопарк с родителями, братьями и сестрами. На старте Оля распереживалась, но несмотря на эмоции, все равно смогла доехать до финиша — преодолела 500 метров.
Лучших участников соревнований наградили золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.