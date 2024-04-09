Подмосковье 09 апреля 2024, 13:40 Состав подарочного набора «Я родился в Подмосковье» расширили Пресс-служба Минздрава МО

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Родители новорожденных могут получить подарок от губернатора в Подмосковье. Это коробка с необходимыми в первые месяцы жизни ребенка вещами. Туда входят 50 важных предметов, в том числе одежда, игрушки, средства гигиен и многое другое. В их состав также включили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, получить подарок могут родители, чей ребенок родился в Подмоскове и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

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«Мы проводим масштабную работу, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи. В регионе реализуется проект „Наша женская консультация“, закупается новое оборудование, вводятся новые сервисы, например, индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорожденных. Именно поэтому мы приняли решение о расширении состава подарочного набора», — сказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого из них. Родители также могут получить денежный эквивалент в размере 20 тысяч рублей. Подать заявку на выплату можно не выходя из палаты роддома.

Подробнее о системе родовспоможения в Подмосковье можно узнать по ссылке.

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