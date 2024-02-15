Подмосковье 15 февраля 2024, 11:33 Состав Молодежного совета обновят в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Заседание Молодежного совета прошло в Лобне. Ребята обсудили план работы на 2024 год и обновление состава совета.

Участники заседания приняли решение об обновлении состава Молодежного совета. Для этого в начале марта объявят конкурс среди горожан.

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«Очень важно давать молодым ребятам пробовать себя в общественно значимых объединениях, представлять интересы сообщества, которое его выбрало. Наша задача — сломать стереотип, когда молодые люди думают, что от них ничего не зависит. Будущее — за молодежью», — сказал первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Молодежный совет в Лобне создали для решения актуальных вопросов нового поколения и выдвижения общественных инициатив. Также он занимается реализацией молодежной политики в округе.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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