Соседская собака запугала жителей СНТ в Одинцовском округе. Она покусала женщину и бросается на людей

Тибетский мастиф не дает спокойно гулять жителям товарищества «Поречье» в Одинцовском округе. Они жалуются, что хозяин выгуливает пса без намордника. Собака уже дважды нападала на женщину, бросалась она и на других людей. Владелец мастифа пообещал, что впредь не будет выгуливать пса без намордника. Чем закончится конфликт между соседями?

Тибетский мастиф живет в доме за забором. Но он для животного не помех. Пес может с легкостью перепрыгнуть его, рассказали соседи. Собака дважды нападала на Жанну Кубареву.

«Первый раз она укусила меня в бедро, а второй раз она меня схватила за руку», — рассказала Жанна Кубарева, жительница СНТ «Поречье».

Пострадавшая писала заявления участковому и в прокуратуру, но никаких санкций к владельцу крупной собаки ни разу не применяли. Хозяин мастифа по имени Потап Алексей Мамот уверен, что у его пса и пострадавшей друг к другу банальная личная неприязнь.

«У меня собака дружелюбная, с ней очень много кто общается, с ней очень много кто дружит. У меня постоянно дети на участке. Она кусает одну женщину. Женщина ненавидит его, и он ее. Вот и все», — заявил Алексей Мамот, владелец собаки.

Недовольные жители товарищества «Поречье» многого не просят — был бы намордник на Потапе и короткий поводок. По их словам, зачастую пес предоставлен сам себе.

Видео, где записана прогулка Потапа в одиночку, записал председатель товарищества Владислав Борисенков. Он тоже встречался с огромной собакой. Потап бросился в сторону мужчины, тогда хозяин удержал пса, хотя тот рывком повалил его с ног.

Чтобы не развязывать соседские войны, Алексей Мамот попросил прощения у Жанны Кубаревой и впредь пообещал надевать на собаку намордник. Впрочем, и сам Потап всем своим взглядом дал понять: он будет хорошим мальчиком. Чем закончится конфликт между соседями, покажет время.