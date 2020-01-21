Жители деревни под Истрой оказались в зоне обстрела. Сосед устроил тир вблизи домов

Житель деревни Бабкино городского округа Истра устроил импровизированный тир в нескольких шагах от других домов. Мужчина стреляет из спортивной винтовки. Соседи боятся, что шальная пуля может задеть кого-то из них.

«Я просто себе на секунду представила, что это очень опасно. То есть ты спускаешься с тропинки, и слева тебе летит в висок пуля, потому что ты находишься как раз между оружием и мишенью», — пожаловалась Светлана Пушкина, житель деревни Бабкино.

Для тира житель выбрал совсем не глухой угол деревни. Рядом находится детская площадка. А взрослы тут гуляют с собаками.

«Много людей тут. Кто-то с собаками здесь ходит, кто-то спускается здесь просто к речке посмотреть. Это опасно для людей, чтобы здесь стрелять», — отметил Дмитрий Перепичко, житель деревни Бабкино.

Решить проблему миром соседи хотели ни раз. Но разговаривать с ними мужчина отказывается. Уверен — общественный порядок не нарушает. С журналистами стрелок тоже не хотел общаться.

«Я ничего комментировать не буду», — заявил любитель пострелять.

По закону, открывать огонь вблизи жилых домов категорически запрещено.

«Если он стреляет в населенном пункте или в не отведенных местах — это может быть и СНТ, и какая-то территория коттеджного поселка, то штраф уже от 40 до 50 тысяч рублей плюс изъятие оружия и патронов к нему», — объяснила Оксана Комарова, юрист.

Самое курьезное в этой ситуации: стрелок — староста деревни, к тому же полицейский. Не найдя с соседом общего языка, местные жители обратились к его коллегам. Там прикрывать стрелка не стали.

«В результате проверки по стрельбе в деревне Бабкино было установлено, что в соответствии с частью 1 статьи 2.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации сотрудники органов внутренних дел несут дисциплинарную ответственность за административные правонарушения. По результатам проведенной служебной проверки сотрудник полиции, допустивший данное нарушение, привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сказала Мария Петровцева, представитель пресс-службы ОМВД России по г. о. Истра.

Но и на этом дело не закончилось. Жители Бабкино обратились в окружную администрацию. Выяснилось: начальник сельского поселения все знал, но проблему замалчивал.

«Это в первую очередь, я считаю, недоработка территориального управления и администрации. Начальник территориального управления был уволен с занимаемой должности. Естественно нам такой староста не нужен, мы его будем переизбирать», — уточнил Вадим Гребенщиков, заместитель главы г. о. Истра.

После разбирательств выстрелы в деревне прекратились. Местные жители надеются, что навсегда.