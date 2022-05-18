Сортировку новой упаковки сметаны протестировали в Подмосковье
Пилотный проект по тестовой сортировке полипропиленовых стаканчиков для сметаны на крупнейшем в Европе комплексе по переработке отходов «Восток» в Подмосковье завершился успешно.
После проведенного эксперимента с опытной партией сырья подтвердилась возможность его переработки. Оптический сепаратор выбрал из потока пластика 48 стаканов из 50. Два стакана, которые не распознало оборудование, являются допустимой погрешностью.
Новая цепочка переработки на КПО «Восток» появилась после предложения производителя молочных продуктов. Компания решала задачу сохранения потребительских свойств упаковки и ее вторичной переработки.
«Многие виды упаковки на сегодняшний момент не перерабатываются или не имеют устойчивой цепочки рециклинга. Но при грамотном подходе ситуация с переработкой упаковки может измениться. Учитывая важность подобных инициатив не только для непосредственных участников, но и для страны в целом, мы уверены, что этот проект будет масштабироваться», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Министр также рассказал о том, что в Подмосковье в рамках реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами построены и работают 11 высокотехнологичных комплексов по переработке. Благодаря им с 2019 года на переработку направлено порядка 6,6 миллионов тонн коммунальных отходов.
Теперь при сортировке отходов на комплексах по переработке из общего потока будут выбираться 40 фракций, включая и стаканчики для сметаны. Первую опытную партию стаканчиков отправят компании по переработке ООО «Девон Инжиниринг». Специалисты определят состав и качество материалов, наладят процессы переработки и производства из отходов новой продукции.