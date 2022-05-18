Сортировку новой упаковки сметаны протестировали в Подмосковье

Пилотный проект по тестовой сортировке полипропиленовых стаканчиков для сметаны на крупнейшем в Европе комплексе по переработке отходов «Восток» в Подмосковье завершился успешно.

После проведенного эксперимента с опытной партией сырья подтвердилась возможность его переработки. Оптический сепаратор выбрал из потока пластика 48 стаканов из 50. Два стакана, которые не распознало оборудование, являются допустимой погрешностью.

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Новая цепочка переработки на КПО «Восток» появилась после предложения производителя молочных продуктов. Компания решала задачу сохранения потребительских свойств упаковки и ее вторичной переработки.

«Многие виды упаковки на сегодняшний момент не перерабатываются или не имеют устойчивой цепочки рециклинга. Но при грамотном подходе ситуация с переработкой упаковки может измениться. Учитывая важность подобных инициатив не только для непосредственных участников, но и для страны в целом, мы уверены, что этот проект будет масштабироваться», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Министр также рассказал о том, что в Подмосковье в рамках реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами построены и работают 11 высокотехнологичных комплексов по переработке. Благодаря им с 2019 года на переработку направлено порядка 6,6 миллионов тонн коммунальных отходов.

Теперь при сортировке отходов на комплексах по переработке из общего потока будут выбираться 40 фракций, включая и стаканчики для сметаны. Первую опытную партию стаканчиков отправят компании по переработке ООО «Девон Инжиниринг». Специалисты определят состав и качество материалов, наладят процессы переработки и производства из отходов новой продукции.