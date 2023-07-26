Подмосковье 26 июля 2023, 10:50 Сорок трансформаторных подстанций отремонтируют в Мытищах к 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Масштабную программу по ремонту трансформаторных подстанций реализуют в Мытищах к 2024 году. Специалисты обновят 40 трансформаторов для большей надежности электроснабжения.

Работы по ремонту электросетей начнут с деревни Долгиниха. Здесь бригада компании «Россети Московский регион» заменит действующий трансформатор на более мощный. Также обновят подстанции в деревнях Пчелка, Муракино, Голенищево, Большое Ивановское, Протасово, Рождественно, Поседкино.

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По словам заместителя главы администрации городского округа Мытищи Ивана Яськива, в этих населенных пунктах зимой из-за морозов возникают перебои с электроснабжением. Чтобы решить этот вопрос, к концу года там построят 11 километров кабельной линии и блок трансформаторов.

По информации Министерства энергетики Московской области, всего в городском округе Мытищи отремонтируют 40 трансформаторных подстанций, более двух километров кабельных линий, более 70 контуров заземления и установят 39 новых опор электропередачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с главой «Россетей» обсудил развитие электросетей в регионе.

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